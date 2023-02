OL, PSG - Mercato : le Real Madrid torpille le dossier Cherki !

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

Ryan Cherki fait rêver les plus grands ! L’hiver dernier, le PSG a tenté de chiper le milieu offensif lyonnais pour renforcer le groupe de Christophe Galtier. Cependant, il était hors de question pour Jean-Michel Aulas de laisser partir le joueur de 19 ans dans le club de la capitale. Depuis l’arrivée de Laurent Blanc pour remplacer Peter Bosz à l’OL, Ryan Cherki s’est imposé comme le patron de l’attaque des Gones avec Alexandre Lacazette.

Le Français semble avoir définitivement lancé sa carrière avec de très belles performances en Ligue 1 sur le plan individuel à l’image de sa rencontre contre le RC Lens (2-1). Des prestations qui ne passeraient pas inaperçues puisque le Real Madrid s’intéresserait de près au joueur selon les informations de MadridistaReal.

Madrid ? Le rêve d’une vie !

S’il serait étonnant de voir Ryan Cherki quitter l’OL dans les prochains mois, rien n’est impossible si les intérêts du Real Madrid sont confirmés. Le Français est en contrat avec le club du Rhône jusqu’en juin 2024 et une très belle offre pourrait convaincre les dirigeants lyonnais de le lâcher. Signer au Real Madrid, c’est le rêve ultime de Ryan Cherki.

« L’itinéraire parfait serait le suivant : marquer l’histoire de l’OL, puis marquer l’histoire de plein d’autres clubs et donc marquer l’histoire du football. (Il sourit) On sait tous que mon club de rêve est le Real Madrid. Rejoindre le plus grand club du monde, ce serait beau. Voilà l’itinéraire parfait, celui que j’ai en tête. Je me lève tous les matins pour ça : atteindre mes rêves. », avait expliqué le Français il y a quelques temps dans un entretien accordé à Onze Mondial.