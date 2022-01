OL, PSG - Mercato : Ndombele courtisé par Lyon et Paris, on comprend pourquoi

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz, nouvel entraîneur des Gones

Certes, la porte s'est refermée pour lui à Tottenham. Et c'est bien un retour en France, en Ligue 1, qui se profile pour le milieu de terrain Tanguy Ndombele. Difficile, bien entendu, de parler de régression alors que les clubs qui le courtisent sont le PSG et l'OL. A cette heure, il semble bien que ce soit avec Lyon que le prêt payant se fasse et ce jusqu'au terme de la saison. Le joueur est même ce soir à Lyon et une officialisation pourrait intervenir demain matin.

A la lecture du tweet ci-dessous, établi par Opta, on comprend d'ailleurs assez bien pourquoi le PSG et l'OL ont travaillé sur le dossier. Car les stats du milieu de terrain, lorsqu'il portait le maillot lyonnais, sont exceptionnelles.

1 - Tanguy #Ndombele lors de ses 2 saisons en Ligue 1 (2017-2019) :



🥇 13 passes décisives, plus que tout autre Lyonnais

🥇 147 fautes obtenues, un record pour un milieu

🥈 476 duels remportés, seul Benjamin André a fait mieux dans l'entrejeu



Pari(s). pic.twitter.com/CtwsdxKZOu — OptaJean (@OptaJean) January 27, 2022