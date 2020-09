OL, PSG - Mercato : Thiago Silva courtisé par Juninho, le détail de l'approche

Thaogo Silva parti du PSG par la petite porte et non prolongé par Leonardo, on savait. Thiago Silva parti en Angleterre, aux Blues de Chelsea, on savait également. En revanche, et on le savait beaucoup moins, Thiago Silva contacté par Juninho, c'est surprenant. Et raconté par le défenseur brésilien dans les colonnes du dernier numéro de France Football.

Extrait : "C'est seulement après la finale (de C1 face au Bayern, le 23 août, 0-1) que mon agent m'a parlé des clubs intéressés et qu'il m'a dit que Juninho rêvait de me faire venir. Ça me rend très fier de savoir qu'il a pensé à moi, qu'il me voulait dans un rôle de leader. Ça prouve que mon travail au PSG a été reconnu. Je crois aussi avoir démontré lors du Final 8 que je pouvais encore être très performant."

Et Thiago Silva d'en remettre une couche sur Leonardo, le directeur sportif parisien. "C'est comme si trois matches durant le Final 8 avaient tout changé ? Et tout ce que j'avais réalisé pendant ces huit ans, ça ne comptait plus ? Ce n'est pas cohérent. Leo a fait ça de façon maladroite et précipitée. Pas seulement avec moi d'ailleurs. Je pense aussi à Cavani qui est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Je le dis pour que le club progresse et ne commette plus ce genre d'erreurs à l'avenir."