OL, PSG Mercato : un accord est tombé pour Cherki !

Sauf retournement de situation, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki, devrait rejoindre cet été le Borussia Dortmund malgré les convoitises du Paris Saint-Germain.

Alors l'OL et le BVB devraient s'entendre sur une indemnité de 15 millions d'euros pour le transfert de l'international Espoirs français, le dernier aurait trouvé un accord de principe verbal avec le club allemand, si l'on en croit les informations du journaliste allemand de Sky Sport, Florian Plettenberg. Chez les Borussen, Rayan Cherki devrait signer un contrat à long-terme s'étalant jusqu’en juin 2029. Les dirigeants de Dortmund seraient confiants quant à la signature du Lyonnais mais seraient sûrement dans l'obligation de vendre un joueur avant de le recruter.

