OL, PSG : Rayan Cherki à Paris, un grand bluff savamment orchestré ?

Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

C'était donc ce matin sur le site du quotidien l'Equipe. Qui nous apprenait que le PSG était passé à l'offensive au sujet de l'attaquant de l'OL, Rayan Cherki. On pouvait lire ceci : "Depuis plusieurs jours, les dirigeants parisiens ont pris contact, dans la plus grande discrétion, avec leurs homologues lyonnais pour mesurer la faisabilité du dossier. Sans que l'on puisse déterminer avec précision le montant de l'offre, une première proposition a même été formulée à l'OL le week-end dernier. D'autres échanges ont eu lieu depuis. Et l'OL n'a, jusqu'à maintenant, pas fermé la porte."

Le quotidien rajoutait tout de même que le dossier "était complexe à boucler." Ce que l'on imagine assez bien au vu de la situation actuelle du club lyonnais, mal classé, et qui ne peut, alors que son nouveau propriétaire (John Textor) vient d'arriver, lâcher de purs produits de la formation. Intéressant, dès lors, de lire le tweet du bien informé Manu Lonjon en matière de mercato.

Car non seulement, Lonjon estime qu'il s'agit dans le dossier Cherki d'une simple "diversion". Mais il prend de surcroît des exemples concrets venus du club voisin, l'ASSE. "R Cherki est ce qu’on appelle communément une diversion. Après la tension El Arouch, le dossier Malo Gusto… Spécialité des voisins Stéphanois. Perrin diversion de Puel, la vente diversion de descente en L2 . Parfois ça marche. D’autres fois, moins."

L'avenir lui donnera raison. Ou pas.