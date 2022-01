OL, RC Lens, LOSC – Mercato : Zorgane n'est pas en pole, Cheyrou a d'autres priorités dont un ex du PSG

Zapping But! Football Club PSG-OL : le débrief et la présentation de la semaine

Bruno Guimaraes en partance pour Newcastle, l'OL va prochainement disposer de nouvelles liquidités (42 M€ cash + 8 M€ de bonus) mais doit trouver en urgence un nouveau milieu de terrain pour compenser le départ du précieux international brésilien.

Evoquée ce matin, la piste menant à l'algérien Adem Zorgane (Charleroi, 22 ans) n'est pas spécialement chaude. Egalement dans le viseur du RC Lens et du LOSC, le Fennec ne souhaite pas bouger cet hiver et si l'on en croit Nabil Djellit (France Football) aucune discussion n'a encore eu lieu entre Lyon et le club belge.

Foot Mercato confirme de son côté que la priorité des Gones est bel et bien de ferrer Ellyes Skhiri (Cologne, 26 ans). Si le Tunisien, actuellement à la CAN, est très intéressé, il faudra convaincre Cologne de le lâcher. Pas simple sur l'hiver. Autre nom cité par le média : Orel Mangala (VfB Stuttgart, 23 ans), valorisé à 20 M€ pour son club.

Ces solutions étant plus faciles à décanter pour l'été, les Gones envisagent aussi des solutions à court terme, simplement dans l'optique de finir la saison en remplaçant numériquement Guimarães par un joueur compétitif. D'après le journaliste Fabrizio Romano, Giovani Lo Celso (Tottenham, 25 ans) est aujourd'hui le choix le plus logique. Les Lyonnais discutent d'un prêt sec de six mois avec prise en charge d'une partie ou de la totalité du salaire de l'ancien joueur du PSG (400 000€ par mois). L'OL a aussi tenté le même coup de fusil auprès de la Juventus de Turin pour Rodrigo Bentancur (24 ans), essuyant un refus de la Vieille dame pour le milieu uruguayen.

EXCL: Olympique Lyonnais are interested in signing Giovani Lo Celso from Tottenham to replace Bruno Guimarães who’s set to join Newcastle. He’s considered one of the candidates in their list. ⚪️ #OL



Tottenham want full salary paid until June plus loan fee for Lo Celso. pic.twitter.com/a66p3J5luA