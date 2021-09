OL, Real Madrid - Mercato : le meilleur allié d’Aulas brise son rêve avec Benzema

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce soir, en éliminatoires de la Coupe du monde, la France accueille la Finlande à Lyon. Un lieu forcément particulier pour Karim Benzema, né et formé dans la capitale des Gaules. Depuis plusieurs jours, l'OL multiplie les clins d'œil à l'attention du buteur, parti à 22 ans pour le Real Madrid, où il joue toujours. Jean-Michel Aulas ne cesse de répéter qu'il aimerait voir KB boucler la boucle en disputant une ultime saison au Groupama Stadium, au terme e son contrat avec les Merengue en 2023.

Seulement, au micro de BFM, l'ancien conseiller de JMA, Bernard Lacombe, s'est montré plutôt sceptique sur les chances de voir Benzema revenir là où tout a commencé pour lui : "Beaucoup de gens disent qu’il va peut-être revenir après sa carrière (au Real Madrid), moi je ne pense pas qu’il revienne parce qu’il joue dans le plus grand club du monde et il a envie de finir en beauté. A Madrid, il est quand même l’un des plus grands joueurs français. Je ne pense pas qu’il soit sur un départ pour venir à l’OL. En plus, ses revenus au Real Madrid sont très élevés, et ce serait difficile pour nous…"