OL, Real Madrid - Mercato : Tchouaméni a failli signer chez les Gones !

La fin de règne de Jean-Michel Aulas a été très décriée mais il s'en est fallu de peu qu'elle bascule du bon côté. Si le Qatar n'avait pas dopé financièrement le PSG, l'OL aurait certainement décroché d'autres titres de champion. Et si Aurélien Tchouaméni avait un peu plus écouté ses parents, il aurait explosé du côté des Gones, pas chez les Girondins de Bordeaux ! Ce vendredi, Marca exhume une vieille interview de sa mère, Josette Tchouaméni, à TL7 dans laquelle celle-ci révèle qu'en 2013, elle et son mari voulaient qu'Aurélien s'engage avec l'OL...

C'est lui qui a repoussé l'OL, contre l'avis de sa famille

"Lorsqu'il a eu 13 ans, nous avons décidé de déménager à Lyon, sauf Aurélien. Ce fut un moment atroce, très compliqué. Bien sûr, nous avions qu'il était entre de bonnes mais une mère a toujours le sentiment d'abandonner son fils. L'OL avait discuté avec lui mais il avait repoussé l'idée d'y signer. Il m'avait dit : "Maman, je ne peux pas faire ça". Il ne voulait pas changer de club par loyauté envers les Girondins de Bordeaux. Mais cette nuit, juste avant la reprise de l'école, il s'est rendu compte de l'impact de son choix : il n'avait plus de maison, de points de référence. Même nous, ses parents, nous sommes rendus compte qu'il s'agissait d'un moment crucial dans sa vie." Et dans celle de l'OL, donc, car avec un milieu de ce niveau, les choses auraient pu être différentes à partir de 2018-19, saison de sa percée chez les professionnels !

