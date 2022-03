OL, Stade Rennais – Mercato : Clément Grenier va bien signer en Liga

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : que penser du Mercato d'hiver de l'OL ?

S'il ne s'est rien vu proposer par l'OL lors de son passage à Lyon où il s'entraînait avec la réserve, Clément Grenier (31 ans) a davantage séduit en Espagne. En effet, comme le rapporte le journaliste de beIN Sports John Ferreira, l'Ardéchois a convaincu les décideurs majorcains de lui offre un contrat.

Après avoir satisfait à sa visite médicale, il doit signer ce jour son contrat de six mois avec l'actuel 16e de Liga.

Info @beinsports_FR / Essais réussis pour Clément #Grenier qui a passé la visite médicale et signera demain son nouveau contrat avec le club de #Mallorca 👏🏼 Bienvenue en Liga ;)

Clément Grenier à Majorque, c'est ok !

Sans club depuis l'été dernier et son départ du Stade Rennais, Clément Grenier (31 ans) ne rebondira pas à l'OL. En revanche, Majorque va bel et bien lui faire signer un contrat et le relancer en Liga. Une bonne nouvelle pour l'Ardéchois.