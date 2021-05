OL, Stade Rennais - Mercato : Damien Da Silva est un Gone (officiel)

Zapping But! Football Club OL : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

En pleine tempête Rudi Garcia, alors que toutes les composantes du club répondent à l'interview au vitriol du désormais ancien entraîneur, l'Olympique Lyonnais a annoncé une bonne nouvelle : l'arrivée de Damien Da Silva. Le défenseur central de 33 ans, en fin de contrat au Stade Rennais et qui était courtisé par l'AEK Athènes, s'est engagé pour les deux prochaines saisons.

« C’est une grande fierté pour moi de rejoindre l’Olympique Lyonnais, a expliqué Da Silva sur le site officiel des Gones. J’ai conscience d’intégrer un très grand club et je suis impatient de porter ces nouvelles couleurs. J’ai visité aujourd’hui toutes les installations, le stade, j’ai découvert le musée et cela donne vraiment envie. Les ambitions sont en plus très élevées et ça me plait d’autant que je pense encore pouvoir progresser ici. »