OL, Stade Rennais - Mercato : Lyon a deux autres plans C que Santamaria

Laurent Blanc veut un milieu défensif pour solidifier l'entre jeu de l'OL. Sa priorité était connue de longue date mais la piste du milieu Guido Rodriguez (Betis) n'aboutira pas. Idem pour le plan B des Gones, le Croate Rade Krunic (AC Milan).

De fait, l'OL aurait sondé l’entourage du milieu rennais Baptiste Santamaria. Mais selon Foot Mercato, il s'intéresse aussi à Paul Akouokou, le milieu international ivoirien du Betis (25 ans). "Des discussions ont eu lieu ces dernières heures entre le club rhodanien, le Betis et l’entourage du joueur autour d’un possible transfert de plusieurs millions d’euros", indique le média. Et selon Fabrizio Romano, l'OL a aussi fait partir une offre pour Al-Musrati, le milieu Libyen de Braga...

EXCL: Olympique Lyon submit formal proposal for Al-Musrati from SC Braga as new midfield target 🚨🔴🔵🇱🇾



Negotiations will follow as OL keep looking for new midfielder. pic.twitter.com/2uUTmvfiSG