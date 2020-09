OL, Stade Rennais – Mercato : un réveil lyonnais à venir pour Simakan (RC Strasbourg) ?

Si le Stade Rennais est la première équipe de Ligue 1 à avoir amorcé les discussions avec le RC Strasbourg pour Mohamed Simakan (20 ans), il ne sera sans doute pas le seul à concurrencer les formations étrangères intéressées par le stoppeur marseillais (Milan AC, Atalanta Bergame).

Alors que les négociations entre le RCSA et le club breton patinent face à l'indemnité de transfert réclamée (20 M€), l'OL pourrait faire un retour remarqué dans la course. En effet, si Lyon n'est pas encore allé au delà de la simple prise d'informations, cela pourrait rapidement changer si un nouveau défenseur central venait à quitter la Capitale des Gaules.

Le cas Andersen pourrait accélérer le dossier Simakan

Comme le rapporte RMC, confirmant les informations de Sky Sports Italia, cela pourrait prochainement être le cas pour Joachim Andersen (24 ans), le défenseur le plus cher de l'histoire du club et qui s'avère être un flop pour l'instant. Le Torino a pris des renseignements et devrait dans les prochains jours formuler une offre pour le Danois, très probablement en prêt.

Le départ d'Andersen appuyerait la nécessité de l'OL de recruter un défenseur central, première priorité (non assouvie) du Mercato d'été 2020 de Juninho. Rappelons que Jason Denayer (courtisé par Naples) ou Marcelo (dans le viseur du Besiktas) sont également sollicités cet été. Pas simple pour un Lyon qui découvre la vie sans Europe et navigue un peu à vue...