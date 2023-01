OL : Sylvinho retrouve un banc

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Trois ans et demi après son départ de l'OL, où il était venu dans les bagages de Juninho, et un peu moins d'un an après une aventure aux Corinthians de Sao Paulo, Sylvinho retrouve un banc de touche.

Le Brésilien vient en effet d'être nommé sélectionneur de l'Albanie, ce lundi, à 48 ans. Il remplacera l’Italien Edoardo Reja. Il s'est engagé pour une durée de 18 mois jusqu’à la fin de l’Euro 2024. Après ses onze matches avec l’OL, Sylvinho avait coaché les Corinthians en mai 2021, jusqu’à février 2022.