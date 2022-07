OL : son sentiment, le plan des dirigeants... les points importants de la présentation de Tête

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

« Je suis très heureux de rester et prolonger ici. J'ai vécu des moments difficiles en Ukraine avec la guerre. Le fait d'être là pour la préparation et commencer la saison est très important. J'ai très bien été accueilli à l'OL »

« Je suis très bien ici. J'aime Lyon et j'aime l'OL. Ma volonté est de rester au-delà de cette année de prêt. »

« C'est avec beaucoup de plaisir et un grand sourire qu'on est là pour accueillir à nouveau Tetê. C'est le 2ème rayon de soleil de la journée. Tetê c'est le talent à l'état pur. On a tissé des liens d'amitié avec lui »

« Notre souhait avec Tetê va au-delà de cette saison. On discute depuis un moment avec le Shakhtar. On souhaitais avoir un groupe complet pour la préparation et le début de la saison »

Après avoir officialisé le retour de Corentin Tolisso à l'Olympique Lyonnais, jusqu'en 2027, le club rhodanien a fait un nouveau point mercato ce vendredi après-midi.

