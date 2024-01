OL : Textor fait de grosses annonces sur le mercato

Zapping But! Football Club OL : un retour de Juninho à Lyon, bonne idée ou pas ?

Il est confiant pour Danjuma ou Benrahma

"Nous avons soumis des offres importantes pour Arnaut Danjuma et Saïd Benrahma. Et on pense que tous les deux seraient ravis de venir à Lyon. Mais leurs clubs ont leurs propres priorités, et le cas de Danjuma est encore plus compliqué car Everton, qui détient ses droits via un prêt (de Villarreal), n'a pas de grandes raisons de le libérer. On espère que toutes les parties pourront finir par se mettre d'accord."

Encore un défenseur après le milieu offensif ?

"Si une arrivée à un autre poste peut se produire d'ici la fin du mercato ? Oui, nous attendons un défenseur, et peut-être un autre milieu."

"L'OL n'est pas un club qui descend"

Cherki va rester

"Cherki peut nous aider à gagner, et nous avons besoin de victoires plus que de ventes. Si cela signifie que nous risquons de perdre une opportunité économique, nous devons prendre ce risque. A 18 mois de l'expiration de son contrat, c'est le bon moment pour le joueur de se mobiliser, de contribuer à notre ambition collective et de montrer aux gens pour il est si spécial."

Il réitère sa confiance à Sage

"C'est un bon manager, avec un bon esprit et un excellent professeur. Sa vision à long terme est excellente... Mais les matches s'enchaînent, chaque semaine, avec une nouvelle complexité pour chaque adversaire, et l'enseignement ne s'arrête jamais. Pierre a un grand esprit pour le ffotball et c'est un bon communicant. Il est aussi respecté par nos joueurs. C'est suffisant pour qu'on accomplisse notre ambition de grimper au classement. Quant à l'avenir, si Pierre continue d'enseigner mais aussi d'apprendre, alors je ne vois pas de limite à ce qu'il peut réussir en tant qu'entraîneur. C'est à lui de décider."

Il est toujours confiant pour le maintien

"L'équipe s'améliore chaque jour. Même si cela doit me valoir de vives critiques, je répète que l'OL n'est pas un club qui descend. Nous abordons chaque match avec la conviction rationnelle que nous allons le gagner."

Pourquoi Juninho n'est pas revenu

"La porte lui reste ouverte pour accéder à un rôle formel à tout moment. Je pense que sa vie à Rio est remarquable, surtout avec sa famille qui s'agrandit, et je pense qu'il est sage pour lui de protéger l'équilibre qu'il a atteint dans la vie. Il n'a pas besoin d'avoir un rôle formel pour être une grande ressource pour nous."

