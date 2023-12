OL - Mercato : un Red Devil dans le viseur des Gones !

L’OL voit grand avec Hannibal Mejbri, le milieu de MU. Les Lyonnais possèdent une enveloppe de 40 millions d’euros pour ce mercato hivernal. De quoi se renforcer sérieusement. Les Gones cherchent à se renforcer dans tous les compartiments du jeu. La piste menant au joueur tunisien servirait à se renforcer au milieu de terrain. Et quelle piste ! Même si ses statistiques ne sont pas flamboyantes (9 matchs pour 1 but), ses performances ne laissent pas les clubs européens indifférents.

L’OL n’est pas le seul club intéressé comme annoncé par Fabrizio Romano sur X. L’ancien monégasque est suivi de près par Séville et Fribourg. Un prêt est à l’étude pour janvier ou février, car le Tunisien ne disputera pas la CAN avec son pays.

🔴🇹🇳 EXCL: Hannibal Mejbri, not going to AFCON as he can leave Man Utd to go on loan in January.



Understand 3 clubs want to sign him — they all want him available in Jan/Feb.



🇪🇸 Sevilla

🇫🇷 Olympique Lyon

🇩🇪 Freiburg



…meanwhile, talks to extend his #MUFC deal are underway. pic.twitter.com/ZQ8wKbwxNe