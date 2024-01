OM Mercato : Benatia joue un premier vilain tour à l’OL, gros camouflet en vue ?

Le duel entre les deux Olympiques se poursuit sur le terrain des transferts. Alors que l’OL a creusé un plan B à Nemanja Matic en la personne d’Ismail Yuksek (24 ans), avec une première offre à hauteur de 11 millions d’euros, l’OM serait aussi sur les rangs !

Selon Le Progrès, l’international turc, lié jusqu’en 2027 avec la formation stambouliote, pourrait même pousser l’OM à faire monter les enchères. De son côté, le joueur de 24 ans ne serait pas insensible à la proposition lyonnaise. Affaire à suivre.

📊 Une catastrophe. Comme trop souvent. Il presse, met des tampons, prend des cartons et c'est à peu près tout. Techniquement, c'est le néant. Et en plus, il n'est jamais bien placé. #TeamOM

📝 Les flops du match ➡️ https://t.co/q06DUhYvN9 pic.twitter.com/9utpV92s71