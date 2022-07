OM - Mercato : Longoria sur un crack du Barça version Pep Guardiola

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : le club insiste pour Lucien Agoumé

Dans les tuyaux des médias italiens depuis quelques jours, l'information vient d'être confirmée par La Provence. Pablo Longoria veut tenter de recruter Alexis Sanchez à l'OM cet été. Le chilien arrive dans sa dernière saison de contrat avec l'Inter Milan à 33 ans et voit sa route barrée par le retour de Romelu Lukaku chez les Nerazzuri. Cependant il y a beaucoup de conditions à remplir pour le président marseillais.

Sanchez à l'OM, piste espérée mais compliquée.

Les deux clubs sont en pourparlers mais l'OM devra faire face à plusieurs conditions pas si simples à remplir. Toujours embêtés par des problèmes financiers, les Marseillais devront faire des sacrifices. Des baisses de salaires et un dégraissage d'effectif doivent être envisagés à Marseille. Et surtout, l'année de contrat qu'il reste à l'ancien Gunner devra être résiliée par l'Inter pour que le transfert soit possible, précise le quotidien. Très actif sur les arrivées, Longoria qui ne manque d'aucune ambition pour l'effectif du club phocéen, devra à fortiori s'activer sur les départs pour faire rêver le peuple marseillais.