OM - Mercato : un Turc plutôt que Louza (FC Nantes) pour remplacer Sanson ?

Après avoir vendu Morgan Sanson à Aston Villa pour 16 M€ plus 3 M€ de bonus, Pablo Longoria souhaite réinjecter une partie de cette somme dans un remplaçant. Pour cela, le Head of Football de l'OM multiplie les pistes, en France comme à l'étranger. Du côté de la L1, il lorgnerait le Nantais Imran Louza et l'Angevin Angelo Fulgini. Mais tard hier soir, le président du Basaksehir Istanbul a révélé que le club marseillais avait formulé une offre pour l'un de ses joueurs…

Galatasaray en principal rival

Ce joueur, c'est Irfan Can Kahveci. Âgé de 25 ans, il est international turc et évolue chez le champion national depuis 2017. Il s'agit d'un gaucher qui s'inscrirait donc parfaitement dans le milieu à trois de Villas-Boas, où Valentin Rongier à droite et Boubacar Kamara dans l'axe ont leur place réservée. Seulement, la concurrence est rude sur ce dossier, comme l'a révélé le président de Basaksehir.

Interrogé par les médias, le dirigeant a révélé que Galatasaray et Fenerbahçe étaient également sur les rangs. Il a particulièrement insisté sur le Cimbom, qui se montre particulièrement gourmand sur cette fenêtre hivernale des transferts puisqu'il s'apprête également à attirer l'attaquant égyptien Mostafa Mohamed (Zamalek), convoité par l'AS Saint-Etienne. Mais grâce à la vente de Morgan Sanson, l'OM a les moyens de lutter financièrement avec Galatasaray. Surtout que Basaksehir n'a peut-être pas envie de renforcer un concurrent pour le titre…