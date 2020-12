OM, OL : Giroud, à une parole d’un retour en Ligue 1 ?

À Chelsea, Olivier Giroud arrive toujours à se faire une place dans la hiérarchie des attaquants. Mais, en raison d'un investissement conséquent sur Werner, Frank Lampard préfère utiliser l'ancien Montpelliérain en qualité de supersub. À six mois de l'Euro 2020, repoussé d'un an en raison de la crise sanitaire, le buteur des Bleus pourrait être tenté de quitter la capitale londonienne pour glaner plus de temps de jeu. Ces dernières semaines, Deschamps, par le biais de la presse, a expliqué que la place de Giroud à l'Euro n'était pas certaine.

🇫🇷 Equipe de France

😮 Didier Deschamps a fait savoir à Olivier Giroud que son ticket pour l'Euro n’était pas assuré à 100%https://t.co/TUXApzrt3E — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 18, 2020

Selon les informations de Fabrizio Romano, Giroud aurait la possibilité de quitter Chelsea au moins de janvier. Mais, pour mettre les voiles, l'attaquant de 34 ans serait obliger d'exiger clairement son départ. En Ligue 1, l'OM, qui recherche une doublure à Dario Benedetto, et l'OL, qui pourrait être intéressé en cas d'un départ de Moussa Dembélé, sont intéressés depuis de nombreuses années. Giroud a son destin entre les mains, ou plutôt sur le bout sa langue.