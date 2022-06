OM, OL, Stade Rennais - Mercato : un club a pris la pole pour Lacazette

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Rien n'est fait dans le dossier Alexandre Lacazette. Seule certitude, l'attaquant français ne fera pas une ou plusieurs saisons de plus chez les Gunners et son avenir semble clairement s'écrire en France. On le sait, plusieurs clubs de L1 étaient venus aux renseignements et se sont positionnés. Parmi eux, son ancienne maison, l'OL, ainsi que l'OM et le Stade Rennais.

Mais si l'on se fie aux informations du Progrès, le club de Jean-Michel Aulas serait en pole, désormais, dans le dossier. Et se serait même déjà entretenu avec les représentants du joueur pour voir ce qu'il était possible de faire.

A suivre.

Benjamin Danet

Rédacteur