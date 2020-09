OL - Mercato : Pellistri, Youssouf Koné, ça bouge dans tous les sens chez les Gones !

En conférence de presse, avant la rencontre le déplacement à Lorient, Rudi Garcia a admis être pressé que le mercato estival se termine. Dans neuf jours, l'OL devra finir ses ventes et achats. Et ça devrait bouger. Houssem Aouar est toujours en instance de départ, et Arsenal semble être prêt à faire sauter la banque.

Pellistri arrive, Koné devrait s'en aller

Du côté des arrivées, Facundo Pellistri est très proche de rallier le Rhône. Selon Canal +, l'espoir de Penarol (18 ans) va s'engager pour 5 millions d'euros et 2 millions d'euros de bonus. Dans l'affaire, Penarol a ajouté un bonus à la revente s'élevant à 40%.

Facundo Pellistri 🇺🇾 (18 ans) devrait s'engager avec l'@OL dans les prochains jours pour 5M€ et 2M€ de bonus, 40% à la revente. Pas de précision sur la date d'arrivée... 🔴🔵 #TeamOL via Canal+ pic.twitter.com/GvHb3lbqHH — Café du Commerce OL (@CafeCommerceOL) September 26, 2020

L'Equipe apporte une autre nouvelle. D'après le quotidien sportif, Youssouf Koné, devenu indésirable un an après sa venue au Groupama Stadium, pourrait être prêté à Elche. D'autres clubs de Liga sont intéressés par les services du Malien.