OL - Mercato : PSG, Barça, un géant italien... Depay agite le marché

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

En temps de crise économique, Memphis Depay représente une affaire en or ! En fin de contrat à l'OL, l'Hollandais n'a toujours pas prolongé son contrat avec les Gones. Un départ semble de plus en plus d'actualité même si Jean-Michel Aulas, auprès de l'AFP, ne l'entend pas de cette oreille : « Pour Memphis, je rêve qu’il accepte notre proposition qui est toujours d’actualité. Il apporte tellement, il est impliqué directement sur 23 buts en championnat cette saison. La proposition restera là, et si nous sommes champions, pourquoi pas ? »

Toujours en course pour le titre, l'OL devra en faire beaucoup pour conserver l'ex-élément de Manchester United. L'été dernier, devant l'intérêt du FC Barcelone, Memphis avait poussé pour rejoindre la Catalogne... sans succès ! Un an plus tard, Ronald Koeman, son ex-séléctionneur national, ferait toujours le pressing auprès de sa direction selon la presse espagnole. Il estimerait que son compatriote est un meilleur investissement que Kun Aguero, qui est plus vieux et coûte plus cher en salaire.

Selon The Transfer Window Podcast, en plus du Barça, le PSG et la Juventus se frotteraient les mains d'accueillir gratuitement le talent formé au PSV. Sa situation contractuelle met beaucoup de clubs en émoi ! OL, FC Barcelone, PSG ou Juventus Turin... Memphis ne manque pas de prétendants pour la suite de sa carrière.