PSG - Mercato : l’OM, l'OL et le LOSC lorgneraient une ancienne piste de QSI

En fin de contrat en juin 2022 avec l'Ajax Amsterdam, André Onana, suspendu jusqu'au 3 novembre par la FIFA pour utilisation de produits illicites, pourrait quitter le champion des Pays-Bas lors du mercato estival.

Selon les informations de Goal, Arsenal et plusieurs clubs de Ligue 1, qui semblent être l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, le LOSC et l'AS Monaco, seraient intéressés par le portier camerounais, qui avait été courtisé l'été dernier par le Paris Saint-Germain pour préparer l'après-Navas. Mais l'ancien de la Masia privilégierait un départ pour la Premier League, et donc vers les Gunners.

Amapakabo: Why Ajax’s Onana should consider Arsenal move https://t.co/s2j9rAAlQ3 pic.twitter.com/CzujkaaP7K — Goal Africa (@GoalAfrica) June 15, 2021

France Football contredit éteint la rumeur Onana à l'OM

Du côté de France Football en tout cas, on dément qu'André Onana fasse partie des pistes de l'OM. Des clubs français ont bel et bien bougé sur le Camerounais mais la formation phocéenne, qui a ouvert pléthore de dossiers (à tous les postes) n'en fait, pour une fois, pas partie.

André Onana a déjà discuté avec trois clubs français mais l’Olympique de Marseille ne fait pas partie de la liste. Le gardien considère sérieusement l’option Ligue 1 pour plusieurs bonnes raisons (notamment familiales) mais rêve de Premier League (Arsenal). @francefootball — Thymoté Pinon (@ThymPinon) June 17, 2021