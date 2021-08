PSG – Mercato : l'OL lorgne un autre latéral gauche que Kurzawa

Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

Kurzawa du PSG à l'OL, c'est une possibilité. Et l'ancien monégasque, également sollicité par l'OGC Nice, l'étudierait de plus en plus à en croire RMC et France Football. Mais selon Fabrizio Romano, Kurzawa n'est pas le seul latéral gauche pisté par Lyon.

Le journaliste italien évoque en effet un intérêt, déjà connu, pour Emerson Palmieri, le joueur de Chelsea. La piste avait été dévoilée par L'Equipe et Romano la confirme. A suivre...

