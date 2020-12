PSG - OL (0-1) : Rudi Garcia loue l'intelligence de ses Gones et confie deux regrets

Vainqueur au Parc, face au PSG (0-1), une première depuis 13 ans, l'OL a réalisé le gros coup de la 14e journée de Ligue 1. Au micro de Téléfoot, Rudi Garcia a mis un bémol au succès lyonnais : "C'est une soirée presque parfaite. Thiago Mendes s'est fait expulser. Je trouve que l'on a bien maitrisé notre match. On a été intelligents sur un plan tactique. On a sur un pressing haut envoyé Kadewere au but. On sait qu'on souffre de temps en temps. On a été solide. C'est une victoire méritée. On est que deuxième, malheureusement, en raison de la différence de buts."

Pour Rudi Garcia, son équipe a un grand axe de progression : "Onze matches sans défaite c'est bien. Les gars, on était bons. On peut faire mieux offensivement, on a de la qualité technique. On peut faire mieux au niveau des passes dans les derniers mètres." Dauphins du LOSC, leader, les Gones réalisent un très bon début de saison.