RC Lens, OL, OM - Mercato : la petite phrase de Seko Fofana qui en dit long sur son avenir

Quand il évolue à ce niveau-là, Seko Fofana (27 ans) justifie les 40 millions d’euros réclamés par les dirigeants du RC Lens au mercato. Hier, le capitaine des Sang et Or a été stratosphérique face à l’AS Monaco (4-1) et a logiquement hérité de la note de 8 dans L’Équipe.

« Ce n’était pas facile sous cette chaleur et on ressort avec un match complet, a-t-il résumé. On a pris beaucoup de plaisir en essayant de jouer les uns pour les autres, avec un vrai équilibre. » Co-leader provisoire et invaincu, le RC Lens peut-il rêver de continuer à tutoyer les étoiles ?

« En plus d’un vrai collectif qui joue avec une seule envie, celle de progresser, je trouve l’équipe plus complète que les autres saisons. Notamment au niveau de notre banc, qui est incroyable », poursuit Fofana dont les propos pourraient bien trahir une envie de rester au RC Lens cette saison.