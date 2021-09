RC Strasbourg : Julien Stéphan n'est pas envieux du Mercato de l'OL

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si son RC Strasbourg a connu un début de saison délicat et se déplace à Lyon dimanche soir (20h45, en direct sur Amazon Prime Vidéo Ligue 1), Julien Stéphan n'est pas spécialement inquiet de la situation. Pas plus qu'il ne jalouse le Mercato réalisé par l'OL avec la venue dans les derniers jours de stars internationales comme Xherdan Shaqiri et Jérôme Boateng.

« Je suis très content des joueurs que nous avons »

« Il y a beaucoup de différences entre les deux équipes (Lyon et Strasbourg) et je ne sais pas si c’est le bon moment pour les affronter. Ce sera un match compliqué mais il faut y aller avec des ambitions et la volonté de montrer des choses. Ils ont réussi à prendre des joueurs qui viennent de très grands clubs. De notre côté, je suis très content des joueurs que nous avons à Strasbourg », a martelé l'ancien coach du Stade Rennais en conférence de presse.

Rappelons que Julien Stéphan a souvent bien réussi à Lyon quand il était le coach des Rouge et Noir. Son premier match sur le banc, il l'avait d'ailleurs fait face aux Gones avec une victoire 2-1 dans un match de sinistre mémoire pour Lyon (Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde avaient été victimes d'une rupture des ligaments croisés sur ce match...).