OL, RC Strasbourg - Mercato : Aulas confirme Bosz pour la saison prochaine, Stéphan répond à la rumeur lyonnaise

Pas du genre à se cacher, Julien Stéphan a répondu à l'intérêt de l'OL pour la saison prochaine. Il a même question d'un accord de sa part pour une arrivée entre Rhône et Saône, ce qui l'a visiblement contrarié : « Si l’intérêt de l’OL est réel ? Ce que je ne peux pas maîtriser, c’est ce que Lyon souhaite faire à l’avenir. Par contre, ce que je peux maîtriser et dire, c’est qu’à la lecture de cet article, j’ai été choqué que j’avais donné moi mon accord ou éventuellement une orientation positive pour ça. C’est faux. C’est manquer de respect au club de Strasbourg, c’est aussi manquer de respect à l’entraîneur qui est en place là-bas. Strasbourg, ce n’est pas un paillasson sur lequel on peut piétiner comme ça. C’est un beau club, c’est un club qui m’a fait confiance en début de saison. Mon seul objectif et ma seule ambition d’ici la fin de saison par rapport à Lyon, c’est de les laisser derrière nous. Ce qui serait un exploit incroyable ».

Dans le même temps, après le carton sur Bordeaux (6-1), Jean-Michel Aulas a assuré que Peter Bosz serait l'entraîneur de l'OL la saison prochaine. Ce genre d'intervention du président lyonnais n'est jamais bon signe pour ses techniciens...

Julien #Stéphan a ajouté en conférence de presse à propos de la rumeur l'envoyant à l'Olympique lyonnais :



"Je ne veux pas que Strasbourg serve de paillasson"#LiveRCS #ESTACRCSA #RCSA — Hugo Burduche (@HBurduche) April 17, 2022

Pour résumer L'entraîneur du RC Strasbourg, Julien Stéphan, s'est exprimé sur le prétendu intérêt de l'OL pour lui en cas de départ de Peter Bosz à la fin de la saison. Un Bosz que Jean-Michel Aulas a confirmé dans ses fonctions pour 2022-23.

Raphaël Nouet

Rédacteur