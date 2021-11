Stade Rennais - Mercato : Florian Maurice de retour à l’OL ?

Zapping But! Football Club OL - Saint-Etienne: le débrief

Mercredi dernier, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, Juninho, a annoncé au micro de RMC Sport qu'il quitterait son poste à la fin de la saison. "J’avais dit que mon cycle durerait trois saisons pour voir ce que je suis capable de faire, je sais que j’ai eu cette opportunité parce que je suis un ancien joueur qui a eu du succès ici, je n’ai aucun problème à assumer ça. À la fin de la saison, je vais bien réfléchir, on verra. (...) J’espère bien terminer la saison et, à la fin de la saison, normalement, c’est fini."

Selon les informations de Foot Mercato, le club rhodanien s'activerait déjà pour lui trouver un remplaçant. Le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, qui était à la tête du secteur sportif des Gones entre 2009 et 2020, serait ciblé tout comme le responsable de la cellule de recrutement du RC Strasbourg, Loïc Désiré, et l'ancien éducateur et recruteur historique de l'OL, Gérard Bonneau, qui est aujourd'hui le directeur sportif de Dijon.

🚨Info : Si l'#OL ne s'est pas officiellement lancé dans la quête d'un successeur à #Juninho, certains noms sont appréciés par Vincent Ponsot 🇫🇷, le DG de l'#OL :



- Florian Maurice 🇫🇷 de #Rennes

- Loïc Désiré 🇫🇷 de #Strasbourg

https://t.co/QOCq5PXUHS — Santi Aouna (@Santi_J_FM) November 20, 2021