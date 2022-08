Stade Rennais, OL - Mercato : Umtiti finalise son départ du FC Barcelone

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Une grosse surprise en plus de Tolisso ?

Enfin ! Le FC Barcelone et Samuel Umtiti sont en train de trouver une solution empoisonnante pour tout le monde. Pour le Barça parce qu'il payait grassement un joueur sur lequel il ne comptait plus, pour le champion du monde parce qu'il ne jouait plus du tout depuis l'arrivée de Xavi. Selon la radio espagnole COPE, les deux parties finalisent l'accord pour casser le contrat du Lyonnais. Il ne reste plus qu'à s'entendre sur l'indemnité que percevra le défenseur.

Après cela, il sera libre de choisir son club. Au début de l'été, le Stade Rennais avait été à deux doigts de le recruter mais la visite médicale avait fait fuir les Rouge et Noir. Lyon, qui s'est lancé dans le retour des anciens formés au club, l'a également sondé. De même que l'Olympiakos, qui apprécie recruter en L1 depuis qu'il fait appel à des dirigeants français (Jean-François Modesto actuellement). Bref, Umtiti devrait avoir l'embarras du choix. Et le Barça un peu plus de latitude au niveau de sa masse salariale...