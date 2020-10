OL - Mercato : une cible de Juninho justifie son choix d'avoir snobé les Gones

Toujours friand de jeunes cracks, l'OL était à deux doigts de réaliser un gros coup dans ce mercato estival. Crack mondial annoncé, Facundo Pellistri, ex-joueur de Penarol (Uruguay), a longtemps hésité avant de statuer sur son avenir. Finalement, l'ailier droit s'est engagé sur le long terme avec Manchester United. Pour sa première interview, le prodige uruguayen Facundo Pellistri a dévoilé la raison qui l'a poussé à tourner le dos à l'OL.

L'attrait de Manchester United était trop fort

La grandeur du championnat anglais a encore une fois fait la différence sur la Ligue 1. Pellistri a décidé de marcher sur les traces de Diego Forlan, et d'accompagner Edinson Cavani, son compatriote et ex-joueur du PSG, du côté d'Old Trafford. L'Uruguayen a admis qu'il pouvait difficilement dire non à cette opportunité de jouer en PL, même s'il n'a fait ses débuts avec Penarol qu'à l'automne 2019. "C'est incroyable que je n'ai fait mes débuts avec l'équipe première il y a un peu plus d'un an, a exprimé Pellistri à Telemundo. C'était inimaginable et jouer dans la première équipe avec Penarol et maintenant le faire avec Manchester United, je n'aurais jamais rêvé de ça et c'est quelque chose de très émouvant pour moi et ma famille." Pas de regrets pour l'OL, qui a fait tout son possible pour tenter d'arracher Pellistri.