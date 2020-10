OL - Mercato : une piste estampillée Garcia évoque la rumeur d'une arrivée chez les Gones !

Durant le mercato estival, l'OL a lorgné sur la venue d'un buteur. En effet, Moussa Dembélé, et surtout Memphis Depay, étaient pistés par des grandes cylindrées européennes. Une situation qui a poussé les Gones à réagir. Les Rhodaniens ont sondé le marché et notamment Stevan Jovetic. Le Monténégrin a été freiné par beaucoup de blessures depuis son arrivée à l'AS Monaco (2017).

Au micro de Téléfoot, à un an de la fin de son contrat sur le Rocher, Stevan Jovetic a commenté la rumeur OL : "Non, il y a encore un an de contrat. Je pense à Monaco. J'ai encore un an de contrat. On verra dans l'avenir ce qui peut se passer. Je pense match après match, je veux retrouver l'Europe avec Monaco."