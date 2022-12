OM - Mercato : le constat accablant en interne sur Luis Suarez

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Il y a du mouvement à l’OM pendant cette trêve internationale. Au moment où la Coupe du monde bat son plein au Qatar, où Pablo Longoria est allé prospecter pendant quelques jours, le départ de Luis Suarez (25 ans) s’est accéléré de manière spectaculaire dans la journée d'hier.

L’attaquant colombien, véritable flop estival de l’OM, va être prêté à Almeria avec une option d’achat fixée à 8 millions d’euros. Celle-ci sera automatiquement levée si le club espagnol reste en Liga. En interne, Suarez ne sera pas vraiment regretté.

« Tous les joueurs n’ont pas la même capacité d’adaptation, la situation a été vite difficile pour Suarez, confie-t-on au sein du club phocéen dans L’Équipe. Quand on se trompe, on se trompe, il faut le reconnaître et trouver rapidement la meilleure solution possible. »