OM : Nice, les incidents, la Ligue, Delort, Sampaoli lâche tout

Quelques jours après les incidents survenus à Nice, et avant la venue de l'ASSE au Vélodrome, samedi soir, l'entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli, était nécessairement attendu par les médias. Voici ce qu'il faut retenir da sa conférence de presse. Propos retranscrits par le Phocéen.

Les incidents à Nice

"Je vais répondre une seule fois sur les incidents et après on parlera football. Ce n'est pas admissible d'attaquer une autre personne parce qu'elle est différente ou parce qu'elle a un autre maillot. C'est de la discrimination, ce n'est acceptable de voir ça dans le football. Nous avons eu peur dimanche. La sécurité a laissé faire, les Niçois ont applaudi. Nous sommes rentrés sur le terrain pour défendre nos joueurs. On a des enfants, je n'aime pas qu'ils voient ce spectacle. Je demande à nos supporters de ne pas se venger. Il faut surtout que cela ne se reproduise plus. Les deux clubs ont été écoutés par la Commission mais je ne comprends pas pourquoi l'OM a du s'expliquer. L'OM n'a rien fait. Rien"

Son adjoint

"Concernant mon adjoint Pablo Fernandez, il sait qu'il n'a peut-être pas bien agi mais je vous le dis, c'est un excellent professionnel. Sur le terrain, des supporters sont venus agresser nos joueurs à plusieurs."

La LFP

"Je veux saluer l'arbitre qui nous a dit qu'il ne voyait pas comment le match continue, que la sécurité n'était pas assuré mais qu'il recevait des pressions de la Ligue. On voit que la politique prend parfois le dessus."

Andy Delort

"C'est un attaquant qui nous intéresse. Pour moi, Andy est le numéro 9 qu'il faut à l'OM mais c'est un dossier compliqué pour les finances du club. C'est quasiment impossible. On verra dans les derniers moments du mercato s'il y a une ouverture mais pour le moment, il n'y a pas eu assez de vente pour pouvoir se positionner sur ce joueur".

Kamara

"Une décision sera prise dans les prochains jours. Soit une prolongation, soit un départ. Nous voulons deux joueurs par poste et 3 gardiens. Il manque encore 3/4 joueurs"

Les Verts

""L'ASSE est une équipe que nous avons rencontré. C'est une équipe compétitive, combattive, très décidée. Il faudra être concentré pendant 90min pour contrôler le match et utiliser notre vitesse."