OM - PSG : Paris, le Mercato, Payet, Mandanda...Villas-Boas avait des choses à dire

A deux jours du Trophée des Champions, qui opposera le PSG à sa formation de l'OM, André Villas-Boas, l'entraîneur phocéen, était à l'instant face aux médias. L'occasion, pour lui, de balayer l'actualité du club et d'en dire un peu plus sur le Mercato, notamment. Des propos retranscrits par Le Phocéen.

Le Mercato

"Sur Pol (Lirola), il passe la visite médicale actuellement. Pour Kevin (Strootman), les documents ne sont pas encore finalisés entre l'OM et Genoa. Sur l'avant-centre, on n'a pas de grandes nouvelles. On est en train de travailler. Avec Kevin ca a été dur pour lui, beaucoup de concurrence au milieu. C'est important pour lui d'avoir une chance pour l'Euro, on avait eu une conversation avant le mercato. Pour Pol, il était déjà dans la liste cet été, c'est un joueur très apprécié par Pablo, il était intéressé pour venir, c'était facile."

Le PSG

""C'est seulement ma 3e fois contre eux, ma première était ratée, ma deuxième réussie. J'espère faire mieux défensivement, mais on sait qu'on va souffrir. L'OM ne gagne pas de titre depuis que le PSG a changé la face du football français. Ce n'est pas la faute de l'OM, c'est la réalité du championnat le plus déséquilibré au monde. On n'a pas cette pression de gagner, il y a un milliard et demi d'investissement de différence entre les deux clubs. Le Trophée des Champions ? Je me suis rendu compte qu'il a plus d'importance dans d'autres pays qu'ici. Après c'est important d'avoir un titre au palmarès, surtout en France avec la domination du PSG."

Dimitri Payet

"Il peut être titulaire, il travaille pour. Il a fait beaucoup de travail, il essaye de retrouver son niveau. On va voir comment on va mettre l'équipe en place."

Steve Mandanda

"On échange beaucoup. C'est probablement sa meilleure saison à l'OM. C'est une personne qui nous sert d'inspiration. C'est un joueur important pour moi, je compte beaucoup sur lui. Il a toujours un bon mot pour le groupe quand on a besoin."