OM : le PSG, meilleur atout de Sampaoli contre le RC Lens et le Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club OM : nos voeux pour les Marseillais en 2021

Qui va finir 5e de L1 et décrocher la Ligue Europa ? C'est l'un des enjeux de cette fin de saison et à 4 journées du terme du championnat, trois équipes briguent la 5e place : le RC Lens, l'OM et le Stade Rennais. Selon Rolland Courbis, sur RMC Sport, c'est le PSG qui va arbitrer cette lutte à trois...

Paris va jouer Lens et Rennes

«Si l’OM joue la cinquième place, ils vont l’avoir en fin de saison, estime l'ancien coach marseillais. Cette cinquième place, vu le calendrier, ce serait un échec de ne pas l’avoir. Marseille s’en tirerait bien, avec un effectif limité, même si Thauvin et Payet sont revenus par rapport à l’année dernière. En tout cas, pour ce Top 5, ce serait décevant de passer à côté. Rennes marche bien en ce moment, mais ils vont jouer le PSG, comme Lens d’ailleurs. Donc l’OM a la place !

Et à Courbis d'ajouter : « Pour la saison prochaine, Marseille visera la Ligue des Champions, ce sera l’objectif affiché par Longoria. Sauf que Paris, Lille, Lyon et Monaco seront encore là. Donc peut-être qu’il faudra viser une coupe nationale ou européenne.»