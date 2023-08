OM : le verdict est connu pour Sampaoli à Flamengo

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Selon les médias brésiliens Globo et Uol, Pablo Fernandez, préparateur physique dans le staff de Jorge Sampaoli à Flamengo, aurait frappé au visage son attaquant Pedro Guilherme dans le vestiaire, lui laissant une blessure à la bouche. Le joueur est allé porter plainte à la police et la rumeur a couru que l'Argentin et son staff allaient être remerciés, eux qui sont déjà arrivés en cours de saison.

Jorge Sampaoli conservé

Mais Jorge Sampaoli a semble-t-il sauvé sa tête. En revanche, Pablo Fernandez a été remercié. L’entraîneur garderait le soutien de son groupe, ce qui a incité les dirigeants à le conserver, surtout que les résultats se sont grandement améliorés depuis son arrivée. Rappelons que Pablo Fernandez est un récidiviste. Il avait déjà frappé un supporter de l’OGC Nice lors du match interrompu face à l’OM en août 2021. Selon le journaliste de L’Équipe Mathieu Grégoire, Fernandez aurait également été proche de se battre avec plusieurs joueurs de l’OM, dont Valère Germain, à la fin d’une séance d’entraînement au printemps 2021...

Du temps de Sampaoli à l’#OM, il avait failli en coller une à Valère Germain, au printemps 2021 à la Commanderie, la tension était maximale à la fin d’une séance d’entraînement. D’autres joueurs écartés avaient aussi pris pour leur grade https://t.co/s92BKJbCXi — Mathieu Grégoire (@Serguei) July 30, 2023

