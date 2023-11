AEK Athènes - OM : Gattuso encense le peuple marseillais et émet un bémol avant Lens

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

La qualification de l’OM se rapproche en Ligue Europa. Vainqueurs hier de l’AEK à Athènes (2-0), les joueurs de Gennaro Gattuso devront finir la travail au Vélodrome contre l’Ajax Amsterdam le 30 novembre prochain. En attendant, le coach italien ’est aux anges et fier de ses troupes mais garde un axe d’amélioration avant le choc dominical contre le RC Lens (20h45).

« On a été très bons sur coups de pied arrêtés. On pouvait faire mieux dans le jeu, on a essayé un style vertical, il y avait un côté ping-pong, on peut faire mieux dans ce domaine, a-t-il déclaré en conférence de presse. Ce qui m’a le plus plu ? Nous n’avons pas pris de but. On travaille bien, on doit maintenant s’améliorer quand on a la balle. Malgré la pression adverse, on doit s’améliorer dans la relation du milieu à l’attaque. On tombe parfois dans une verticalité excessive, en étant trop frénétiques. On peut devenir encore plus durs à jouer. Si on avait joué ce match il y a encore quinze ou vingt jours, on serait sortis en morceaux, c’est la vérité. »

« Ils sont une valeur ajoutée à notre équipe »

Ce même Gattuso a également encensé le contexte marseillais. « La pression à Marseille ? C’est toujours et c’est normal. Si un joueur signe à l’OM en pensant être tranquille, il n’a rien compris. C’est un état d’esprit qui ne dépend ni de moi, ni de vous, ni du président, c’est Marseille, a-t-il expliqué. La première chose que j’ai dit à mes joueurs à la fin c’est d’aller saluer notre parcage. Ils sont une valeur ajoutée à notre équipe. Il y a peu d’endroits dans le monde avec si souvent 65 000 supporters dans le stade. »

