AJA-OM : un Marseillais n'a pas apprécié certaines choses

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L'OM s'est tranquillement et sérieusement imposé dans la journée sur le terrain d'Auxerre. Un succès 2-0, avec un but par période. Encourageant avant les grands débuts en Ligue des Champions et des matches de poules qu'il faudra bien négocier. Pourtant, au sortir de l'Abbé-Deschamps, le Bosnien Sead Kolasinac, auteur d'un bon match, a voulu rappeler certaines vérités.

"On voulait gagner ce match, on savait que ce serait difficile, mais notamment en première période on a très bien joué. C'était moins bien en deuxième pour être honnête, on a failli concéder un but, mais on a réussi à marquer et on est très heureux pour ses trois points. En revanche, on n'était pas heureux avec la seconde période. On n'était pas très bons dans les duels, on doit faire mieux, contrôler le match 90 minutes pour ne pas avoir trop de difficultés. Mais je suis plutôt content et on est prêt pour la Ligue des champions."