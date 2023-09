EN DIRECT

Ce jeudi soir (21h, sur Canal+ Foot et W9), l’OM se déplace à l’Amsterdam Arena pour y affronter l’Ajax à l’occasion de la première journée du groupe B de la Ligue Europa. Dans un climat électrique, alors que son board a explosé, que son entraîneur est parti et que les joueurs se posent des questions, Marseille va devoir batailler face à l’un de ses plus gros adversaires. Le match en direct commenté.