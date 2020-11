OM : André Villas-Boas est démasqué, des preuves montrent que l’OM surperforme en Ligue 1 !

Questionné par la presse concernant la pauvreté du jeu déployé, André Villas-Boas s’était fortement agacé. Après une entame ratée en C1, l’OM a su maintenir la cadence en Ligue 1. Avec deux matches en retard, les Marseillais pointent sur le podium du championnat derrière le PSG, et le LOSC.

Mais, Opta, site spécialisé dans la récolte de données statistiques, vient de démontrer la supercherie marseillaise. Depuis plusieurs années, Opta calcule les Expected goals (xG). Cette donnée donne une valeur à chaque tir au but. Le but est de répondre principalement à la question de savoir si un joueur aurait dû marquer en fonction de l’occasion obtenue. En bref, c’est une façon de donner une valeur qualitative à chaque frappe, basée sur ce que l’on sait à propos de cette dernière. Plusieurs paramètres entrent en compte comme l’endroit où a été effectué le tir, la partie du corps utilisée (tête ou pied), la passe ou l’enchaînement qui a amené le tir (centre, passe, ballon perdu par la défense) ou bien la situation (attaque placée, contre attaque, coup de pied arrêté).

Et à ce petit classement, l’OM est dernier de Ligue 1 derrière Nîmes et Dijon. La devise Droit au But en prend un coup…

8.5 - Plus faibles xG en Ligue 1 2020/21 :



Marseille - 8.5



Dijon - 9.03



Nîmes - 9.75



L'OM peut bénir Steve Mandanda

Peu inspirés offensivement, les protégés d’AVB peuvent également remercier Steve Mandanda. Car, l’OM aurait pu encaisser beaucoup plus de buts selon Opta. D'après les statistiques récoltées, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome devraient avoir concédé 14,8 buts en Ligue 1. Mais grâce à leur capitaine, ils n’ont encaissé que 8 réalisations. Pour espérer rester sur le podium, l’OM se doit de progresser. Pour cela, André Villas-Boas va devoir réaliser une forte auto-critique.