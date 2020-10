OM : André Villas-Boas évoque un regret avant la Ligue des Champions

Sept ans. Sept longues années que les supporters de l'OM attendent un retour de leur club en Ligue des Champions. Mais, en raison de mesures sanitaires, ils ne pourront vivre ces moments que devant leur télévision. L'Orange Vélodrome sonnera vide, comme depuis le début de la saison.

Dans une interview accordé à l'AFP, André Villas-Boas a pensé au 12e homme olympien. "La grosse désillusion est d'arriver à ce niveau et de se retrouver, avec l'OM et sa très grande histoire européenne, ses deux finales de Ligue des champions, ses trois finales de l'UEFA ou de Ligue Europa, à jouer sans public, soit la chose qui définit un peu l'OM : la ferveur de ses supporters. Et d'une, on n'a pas pu célébrer, à cause du moment qu'on traverse, cette grande réussite, et de deux, on ne peut pas la vivre avec les supporters, ça c'est dur." Pour leur redonner le sourire, la bande à Thauvin serait inspiré de gagner sur la pelouse de l'Olympiakos, mercredi.