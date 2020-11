OM : André Villas-Boas peut compter sur un renfort complètement inattendu avant Porto

Depuis qu'il a posé ses bagages à l'OM, Nemanja Radonjic a eu le temps de bien agacé les observateurs du club olympien. Exacerbant lors de ses entrées en cours de matchs, peu décisif, le Serbe ne cesse de décevoir. Mais, la trêve international a peut-être relancé l'espoir d'un rebond de "NR7".

Avec sa sélection nationale, l'ailier a été auteur de deux magnifiques réalisations face à la Russie et la Hongrie. Le Phocéen, site traitant de l'actualité de l'OM, a interrogé Lazar Van Parijs, spécialiste du football serbe sur Footbalski, pour connaître le paradoxe Radonjic : décisif avec la Serbie et insignifiant avec Marseille. "Il reste un attaquant important de la sélection serbe. Ce statut n'est pas menacé pour l'instant par ses performances marseillaises. En général, on sait qu'il répond présent avec la Serbie, où il se débrouille plutôt bien face à la concurrence de Lazovic et Tadic à droite, et Gacinovic ou Kostic à gauche."

Avec la confiance retrouvée, Radonjic pourrait rendre des services à l'OM

Dans la suite de son propos, Lazar Van Parijs met en avant la réussite de Radonjic dès qu'il enfile le maillot de sa nation : "Pour faire simple, on peut dire que Radonjic a fait du Radonjic. Il a joué sur ses qualités de vitesse et d'explosivité, avec des dribbles et ce côté un peu foufou. Sauf que cette fois-ci, la pièce est tombée du bon côté avec ces deux buts."

Des réalisations de loin, qui pourrait aider l'OM en Ligue des Champions et en Ligue 1. "Des buts assez similaires avec des remontées de balles jusqu'à l'entrée de la surface, un dribble et un peu de réussite face au gardien. En Serbie, c'est ce qu'on lui demande. On sait qu'il peut croquer ce genre d'occasions, mais qu'il est aussi capable de les mettre au fond. En tout cas, ces deux buts lui ont permis de gagner de la confiance, même s'il conserve les défauts de ses qualités avec ce côté versatile." Désormais à Radonjic de faire durer cet état de grâce.