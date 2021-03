OM : âneries, fautes, erreurs...Jacques-Henri Eyraud prend cher sur Canal +

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Il fallait s'y attendre. Lorsque le sujet OM, et sa récente actualité, est arrivé sur le plateau du Canal Football Club, les critiques ont fusé sur l'attitude de l'ancien président olympien, Jacques-Henri Eyraud. Comme si sa mise à l'écart, il ne sera plus qu'au conseil de surveillance, était devenue inéluctable que trop d'erreurs avaient été accumulées.

Pierre Ménès : "Quand tu accumules autant d'âneries, que tu multiplies les fautes de communication avec sa dernière bêtise sans nom, OM agora, tu ne peux plus rester. Eyraud a fait une déclaration de guerre aux supporters, alors que quand tu es dans ce club là, tu fais avec eux et non pas contre. Son départ, pardon sa mise à l'écart car on va le retrouver je ne sais ou, ça sent un trop-plein de boulettes. Mais bon, c'est tout de même du jamais vu de voir un directeur sportif qui remplace son président. C'est compliqué de faire les deux."

Eric Carrière, lui, a été tout aussi direct : "Quand on ne fédère pas, et que trop de choses ne vont pas, c'est normal que ça se passe ainsi. Il ne pouvait pas en être autrement."