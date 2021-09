Angers – OM (0-0) : deux supporters Marseillais interpellés, le Gouvernement s'en mêle

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Alors que les décisions de la commission de discipline de la LFP seront très attendues ce jeudi soir, le dossier des incidents Angers – OM a déjà largement dépassé la sphère du football. En effet, comme l' a fait savoir le procureur de la République d'Angers Eric Bouillard à la LFP, deux supporters marseillais accusés de jet de fumigène et d'intrusion sur le terrain ont déjà été interpellés.

La machine judiciaire est déjà en branle et du côté des politiques, on est également sur le qui-vive. Les ultimes incidents ont en effet poussé le Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer à s'exprimer sur des évènements qu'il juge « totalement inacceptable ».

« En finir avec cet hooliganisme qui est insupportable »

« Avec Gérald Darmanin (ministre de l'Intérieur) nous allons probablement prendre des mesures quand il s'agit notamment d'événements qui se passent en dehors des stades. Certains clubs ont réussi dans le passé à en finir avec cet hooliganisme qui est insupportable. Nous aurons de nouveau des discussions avec la Ligue et la Fédération sur ce qui est envisagé en la matière. Ils ont déjà réagi sur deux événements qui sont allés beaucoup trop loin ces derniers temps. Des sanctions ont été prises et nous allons demander quelles sont les nouvelles mesures envisagées pour mettre fin à cela », a expliqué le Ministre.

Les interdictions de déplacement commencent à pleuvoir

Parmi les mesures phares envisagées : l'interdiction pure et simple de tous les déplacements de supporters adverses dans les stades de Ligue 1 et de Ligue 2. Un cas extrême envisagé de plus en plus sérieusement et qui serait actuellement en discussions à la LFP. En attendant, si l'on en croit RMC, la Ligue s'apprête à fermer les parcages de l'OM à l'extérieur à titre conservatoire jusqu'au jugement de l'épisode angevin. Ailleurs en France, la Préfecture de la Loire a déjà pris des mesures pour le derby ASSE – OL du 3 octobre prochain en interdisant les Lyonnais sur place.

🎙 "Des mesures conservatoires sont attendues. L'une d'elles pourrait être la fermeture du parcage visiteur pour l'OM."



⚽🇫🇷 Les explications et dernières infos de Loïc Briley sur la commission de discipline qui va statuer sur l'envahissement de terrain à Angers. #rmclive pic.twitter.com/AZVSyWZwkC — Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 23, 2021