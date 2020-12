Angers – OM : la décision est tombée pour Pape Gueye !

Zapping But! Football Club OM : le debrief du match face à Bordeaux

S'il a bien fait le voyage avec l'OM qui joue ce mercredi soir (21h) son dernier match de l'année à Angers, Pape Gueye ne sera pas sur le pré. Suspendu un match par la LFP suite à son exclusion à Rennes (1-2), le milieu de terrain avait pu jouer le week-end dernier contre Reims, le CNOSF ayant suspendu sa sanction dans l'attente d'éléments de la Ligue.

Les éléments étant arrivés, Pape Gueye a pu être jugé sur le fond. Il s'agissait de savoir si l'arbitre Clément Turpin avait pris ou non sa décision de mettre un second carton jaune au milieu de l'OM après une requête de la VAR. RMC a dévoilé le verdict il y a quelques minutes : le CNOSF a donné raison à la LFP et à l'arbitre. La suspension de Pape Gueye est donc maintenue et applicable dès ce soir.

Remonté contre la LFP qui n'a pas fourni les enregistrements de la discussion dans l'oreillette, l'OM pourrait continuer ses démarches. Dans l'Etat-major phocéen, on souhaiterait que, pour plus de transparence, la Ligue mette systématiquement à disposition ces échanges entre les arbitres et le car vidéo.