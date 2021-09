Angers - OM : le groupe de Sampaoli, sans Milik et Payet !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Payet pas du voyage à Angers tout comme Milik. Le milieu offensif de l’OM, qui évolue en position de faux-numéro 9 depuis le début de saison en l’absence de Milik, est toujours gêné à la cuisse. Déjà préservé face à Monaco, Jorge Sampaoli n’a pas souhaité prendre de risque semble-t-il au vu de l’enchainement de match à venir pour le club phocéen.

Milik également absent

Autres absents du coté de l’OM, Alvaro Gonzalez qui continue de purger sa suspension suite aux incidents de Nice - OM et Arkadiusz Milik toujours trop juste mais qui pourrait faire son retour dans le groupe ce dimanche face à Lens (20h45) a confié Jorge Sampaoli en conférence de presse ce mardi.

"Concernant Milik, le médecin m'a dit qu'il va mieux et qu'il est proche de faire son retour mais qu'à court terme, il y avait encore un risque en le faisant jouer. On pensait qu'il jouerait face à Angers mais ça ne sera pas le cas. On espère qu'il pourra revenir dimanche contre Lens. Je ne sais pas s'il pourra avoir quelques minutes. » a déclaré le coach olympien. (Propos retranscris par RMC Sport)

Le groupe marseillais : Mandanda, Ngapandouetnbu, P.Lopez - Amavi, Caleta-Car, Balerdi, Saliba, Lirola, Peres - Gerson, P.Gueye, Kamara, Guendouzi, Rongier, Harit, Targhalline - Luis Henrique, De la Fuente, Dieng, Under, Ben Seghir

🔜 #SCOOM



Les 2️⃣1️⃣ Olympiens sélectionnés par le coach 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 pour le déplacement à Angers 🔵⚪️ pic.twitter.com/erVN71kUWF — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 21, 2021