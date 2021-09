AS Monaco - OM (0-2) : Dieng savoure son doublé et remercie Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Pour sa première titularisation en Ligue 1, Bamba Dieng a porté l'Olympique de Marseille vers la victoire face à l'AS Monaco (2-0) grâce à son doublé (37e, 60e). Quelques secondes après le coup de sifflet final, l'attaquant sénégalais, qui a profité des absences d'Arkadiusz Milik et Dimitri Payet pour être titulaire, s'est exprimé sur sa prestation avant de remercier son entraîneur de lui avoir fait confiance.

"Je suis content de la prestation, je remercie toute l'équipe et le coach de m'avoir fait confiance. Je savais que je pouvais le faire. On m'a dit de me calmer et finalement c'est arrivé, je les ai mis. J'aime Marseille", a confié Bamba Dieng au micro de Canal+.

La réaction de l'homme du match Bamba Dieng ! 🎙️ #ASMOM pic.twitter.com/2Dm2DsmAsb — Canal Football Club (@CanalFootClub) September 11, 2021