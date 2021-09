AS Monaco - OM (0-2) : les 3 héros de la victoire olympienne

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Bamba Dieng

L’homme de ce match est incontestablement Bamba Dieng, qui a été efficace devant le but et généreux dans l'effort. Titulaire à la pointe de l’attaque de l’OM en l’absence d’Arkadiusz Milik et Dimitri Payet, l’attaquant sénégalais a inscrit ses deux premiers buts en carrière de deux tirs du pied droit à ras-de-terre, qui ont pris à chaque fois Alexander Nübel au dépourvu (37e, 60e).

Amine Harit

Pour son premier match sous les couleurs marseillaises, le milieu offensif marocain, qui est prêté une saison sans option d’achat par Schalke 04, a réalisé une prestation de haute volée, avec notamment une passe décisive pour Bamba Dieng d’un double contact qui est passé entre les jambes du pauvre Ruben Aguilar.

Luan Peres

Positionné sur le côté gauche de la défense à trois de l’OM, Luan Peres a toujours été propre dans ces interventions grâce à sa sérénité et la science de son placement. Le défenseur central brésilien s’est aussi distingué en lançant dans la profondeur Bamba Dieng pour le premier but olympien.

